Дортмундские мучения под палящим солнцем: «Боруссия» еле дожала «Ульсан»

Умная команда знает, когда нужно сверкающее шоу, а когда — спокойное решение задачи. В Цинциннати «Боруссия» включила режим инженера: точный расчёт, уверенное давление и выстраданная победа 1:0. Виной тому — не только солнце, плавившее газон, но и выдающийся перформанс вратаря «Ульсана» Чо Хён У.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа F Боруссия Д — Ульсан Хёндэ 1:0 Гол: 1:0 Даниэль Свенссон (36') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Юлиан Брандт, 58'), Паскаль Грос (Джованни Рейна, 78'), Карим Адейеми (Жюльен Дюранвиль, 59'), Серу Гирасси (Карни Чуквуэмека, 78'), Джоб Беллингем (Максимилиан Байер, 58') Ульсан Хёндэ: Чо Хён У, Ким Мин Хёк (Ко Сын-бом, 46'), Кан Сан-ву, Ли Джэ-ик, Густав Лудвигсон, Дариян Боянич (Хи-Гюн Ли, 80'), Ли Джин Хён, Эрик Фариас (Ли Чхон Ён, 80'), Матиас Лакава (Park Min-seo, 46'), Ким Юнь Квон, Milosz Trojak (Юл Хо, 86') Предупреждения: Ким Мин Хёк (17'), Джоб Беллингем (28'), Феликс Нмеча (53'), Кан Сан-ву (54')

С первых минут стало ясно: если кому и суждено выиграть этот матч, то это Дортмунд. Игроки Нико Ковача начали с немного шокирующей интенсивностью. Будто температура была не +38, а уютные +20. Связка Адейеми — Нмеча — Беллингем создавала иллюзию численного преимущества в атаке, и к десятой минуте корейская оборона уже задыхалась.

Феликс Нмеча globallookpress.com

Джоб Беллингем врывался в штрафную, терял опекунов, бил — сначала мимо, потом выше, затем в защитников. А затем Серу Гирасси угрожал со второго этажа, но Чо Хён У уже тогда показал, что не собирается капитулировать. Его сейв после мощного удара головой — первый в серии из десяти, которые превратили матч в перфоманс одного игрока.

Чо Хён У один держал интригу в матче

На 36-й минуте дортмундцы наконец нащупали свой момент. После очередной атаки мяч от Джоба Беллингема дошёл до Даниэля Свенссона, и тот с ледяной скандинавской хладнокровностью пробил в угол — 1:0. Всё логично, всё по делу.

Игроки Дортмунда празднуют гол globallookpress.com

Но если кто-то подумал, что это станет началом разгрома — это была ошибка. «Боруссия» продолжала давить, но Чо Хён У поставил личную задачу — не пропустить больше. Удар Паскаля Гроса — блестящая реакция ногой. Повторная попытка Гирасси — снова сейв. Шансов было на два, а то и три гола, но корейский кипер тащил вообще всё.

«Ульсан» пытался ожить, «Боруссия» дожала

После перерыва «Ульсан» стал смелее. Кан Сан У и Ли Джин Хён заставили Грегора Кобеля вступить в игру, но это были лишь вспышки, не более. Атака корейцев, в отличие от вратаря, весь матч была незаметна.

У «Боруссии» же начались проблемы с расточительством. Рами Бенсебаини с метра пробил выше, Ян Коуто упёрся в непроходимого Чо, а Жюльен Дюранвиль отправил мяч куда-то в сторону Миссисипи. Под занавес на поле вышли Джованни Рейна и Карни Чуквуэмека — последний оказался самым активным и вполне мог удвоить счёт. Не хватило только миллиметров и — опять же — отсутствия вратаря-волшебника у соперника.

Ян Коуто globallookpress.com

Задание выполнено, но с большим трудом

«Боруссия» финиширует первой в группе F. Победа над «Ульсаном» не была блистательной, но стала надёжной и честной. У Ковача теперь есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующему раунду, где соперником станет вторая команда из группы E — возможные оппоненты: «Интер», «Ривер Плейт» или «Монтеррей».

А «Ульсан» завершает групповой этап с нулём очков, но Чо Хён У уходит как победитель. Его 10 спасений — самая яркая индивидуальная игра вратаря на турнире. Если кого-то и стоит запомнить из этого вечера, кроме Свенссона, то именно его.

На турнирах такого уровня важны не только победы, но и умение побеждать рационально. «Боруссия» показала именно это: она не феерила, но была зрелой. А с такими качествами можно пройти далеко — и даже до самого конца.