Дортмундские мучения под палящим солнцем: «Боруссия» еле дожала «Ульсан»

С первых минут стало ясно: если кому и суждено выиграть этот матч, то это Дортмунд. Игроки Нико Ковача начали с немного шокирующей интенсивностью. Будто температура была не +38, а уютные +20. Связка Адейеми — Нмеча — Беллингем создавала иллюзию численного преимущества в атаке, и к десятой минуте корейская оборона уже задыхалась.
Джоб Беллингем врывался в штрафную, терял опекунов, бил — сначала мимо, потом выше, затем в защитников. А затем Серу Гирасси угрожал со второго этажа, но Чо Хён У уже тогда показал, что не собирается капитулировать. Его сейв после мощного удара головой — первый в серии из десяти, которые превратили матч в перфоманс одного игрока.
Чо Хён У один держал интригу в матче
На 36-й минуте дортмундцы наконец нащупали свой момент. После очередной атаки мяч от Джоба Беллингема дошёл до Даниэля Свенссона, и тот с ледяной скандинавской хладнокровностью пробил в угол — 1:0. Всё логично, всё по делу.
Но если кто-то подумал, что это станет началом разгрома — это была ошибка. «Боруссия» продолжала давить, но Чо Хён У поставил личную задачу — не пропустить больше. Удар Паскаля Гроса — блестящая реакция ногой. Повторная попытка Гирасси — снова сейв. Шансов было на два, а то и три гола, но корейский кипер тащил вообще всё.
«Ульсан» пытался ожить, «Боруссия» дожала
После перерыва «Ульсан» стал смелее. Кан Сан У и Ли Джин Хён заставили Грегора Кобеля вступить в игру, но это были лишь вспышки, не более. Атака корейцев, в отличие от вратаря, весь матч была незаметна.
У «Боруссии» же начались проблемы с расточительством. Рами Бенсебаини с метра пробил выше, Ян Коуто упёрся в непроходимого Чо, а Жюльен Дюранвиль отправил мяч куда-то в сторону Миссисипи. Под занавес на поле вышли Джованни Рейна и Карни Чуквуэмека — последний оказался самым активным и вполне мог удвоить счёт. Не хватило только миллиметров и — опять же — отсутствия вратаря-волшебника у соперника.
Задание выполнено, но с большим трудом
«Боруссия» финиширует первой в группе F. Победа над «Ульсаном» не была блистательной, но стала надёжной и честной. У Ковача теперь есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующему раунду, где соперником станет вторая команда из группы E — возможные оппоненты: «Интер», «Ривер Плейт» или «Монтеррей».
А «Ульсан» завершает групповой этап с нулём очков, но Чо Хён У уходит как победитель. Его 10 спасений — самая яркая индивидуальная игра вратаря на турнире. Если кого-то и стоит запомнить из этого вечера, кроме Свенссона, то именно его.
На турнирах такого уровня важны не только победы, но и умение побеждать рационально. «Боруссия» показала именно это: она не феерила, но была зрелой. А с такими качествами можно пройти далеко — и даже до самого конца.