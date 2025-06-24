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    Первый тренер Сафонова: Если Доннарумма останется в «ПСЖ», Матвею стоит уйти из команды

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    Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что голкиперу лучше сменить команду и отправиться в аренду ради повышения игровой практики.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Если Доннарумма останется в "ПСЖ", Матвею стоит уйти из команды. Ему по-любому нужна игровая практика, ведь матчей в Кубке маловато. Без постоянной игры вратарям сложнее, чем полевым футболистам.

    Были новости, что Доннарумма уйдет из "ПСЖ". В таком случае Матвею не было бы смысла покидать парижан. Сафонову нужно уходить в аренду, ведь у Доннаруммы заканчивается контракт следующим летом», — сказал Чистяков «Чемпионату».

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    Ранее «ПСЖ» вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира. В 1/8 финала команда сыграет с «Интер Майами».

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