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    Бэйл подтвердил желание купить «Кардифф»

    Футбол Кардифф Сити
    Знаменитый валлийский футболист Гарет Бэйл подтвердил свое желание купить контрольный пакет «Кардиффа».

    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл

    «Мы заинтересованы в том, чтобы приобрести "Кардифф". Это мой родной клуб, там я вырос, мой дядя играл за них. Этот клуб близок моему сердцу. Место, где я вырос. Я хотел бы иметь возможность стать частью развивающегося "Кардиффа" и вывести его в АПЛ.

    Мы пытаемся наладить контакт с клубом, и в будущем мы сообщим больше новостей по этому поводу. Надеюсь, мы сможем что‑то сделать», —цитирует Бэйла Sky Sports.

    В начале июня консорциум во главе с Гаретом Бэйлом предпринял первую попытку приобрести «Кардифф», но предложение было отклонено владельцем клуба Винсентом Таном.

    В настоящее время валлийский клуб переживает не лучшие времена и по итогам этого сезона вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.

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