Бэйл подтвердил желание купить «Кардифф»

Знаменитый валлийский футболистподтвердил свое желание купить контрольный пакет

«Мы заинтересованы в том, чтобы приобрести "Кардифф". Это мой родной клуб, там я вырос, мой дядя играл за них. Этот клуб близок моему сердцу. Место, где я вырос. Я хотел бы иметь возможность стать частью развивающегося "Кардиффа" и вывести его в АПЛ.

Мы пытаемся наладить контакт с клубом, и в будущем мы сообщим больше новостей по этому поводу. Надеюсь, мы сможем что‑то сделать», —цитирует Бэйла Sky Sports.

В начале июня консорциум во главе с Гаретом Бэйлом предпринял первую попытку приобрести «Кардифф», но предложение было отклонено владельцем клуба Винсентом Таном.

В настоящее время валлийский клуб переживает не лучшие времена и по итогам этого сезона вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.