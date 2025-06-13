«Атлетико» давно не проигрывал и сейчас у него есть возможность выйти в топ-6. Для этого нужно побеждать. В прошлом туре у хозяев это получилось.
«Интернасьональ» сейчас выступает не совсем удачно. Клуб уже не первый матч подряд не может победить.
Последняя встреча команд завершилась победой «Интернасьоналя» со счетом 3:1. До этого трижды выиграли хозяева.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.91 на победу «Атлетико», 4.35 на победу «Интернасьоналя».
- Прогноз LiveSport: «Атлетико» будет ближе к успеху, чем соперник.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» М — «Интернасьональ» смотрите на LiveCup.Run.
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