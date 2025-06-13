В 12-м туре бразильской Серии Апримет. Матч начнется в 03:30 по мск.

«Атлетико» давно не проигрывал и сейчас у него есть возможность выйти в топ-6. Для этого нужно побеждать. В прошлом туре у хозяев это получилось.

«Интернасьональ» сейчас выступает не совсем удачно. Клуб уже не первый матч подряд не может победить.

Последняя встреча команд завершилась победой «Интернасьоналя» со счетом 3:1. До этого трижды выиграли хозяева.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.91 на победу «Атлетико», 4.35 на победу «Интернасьоналя».

Прогноз LiveSport: «Атлетико» будет ближе к успеху, чем соперник.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» М — «Интернасьональ» смотрите на LiveCup.Run.

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