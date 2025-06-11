Тухель: После ЧМ-2026 буду желать остаться в сборной Англии

Главный тренер сборной Англиивысказался о своем будущем на этом посту.

«У меня всегда будет желание остаться, потому что я люблю команду. Быть главным тренером сборной Англии — большая честь. Я знаю, что будет после чемпионата мира — огромный турнир в Англии — я всегда буду желать остаться. Я могу сказать вам это даже после недавнего разочаровывающего результата.

Продолжу ли работу после ЧМ? Если вы спросите меня сегодня, то да. Потому что я чувствую, что нахожусь в правильном месте. Мне нравится то, где я нахожусь в данный момент, мне нравится новый вызов, я хотел новую обстановку, я чувствую поддержку людей в федерации, мне нравится группа игроков, я хочу подтолкнуть их, и это просто правильное чувство», — цитирует Тухеля TalkSport.

Напомним, что вчера сборная Англии проиграла команде Сенегала в товарищеском матче с результатом 1:3.