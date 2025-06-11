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    Новая Зеландия — Украина: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборная Новой Зеландии примет сборную Украины в товарищеском матче. Встреча состоится 11 июня в Торонто. Начало в 00:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Новая Зедандия обыграла Кот-д'Ивуар 1:0, чем продлила свою серию до семи поединков. Это был четвертый матч без пропущенных мячей.

    Украина после неудачной попытки квалификации в Лигу А Лиги наций УЕФА, потерпела поражение 2:4 от Канады. Теперь украинцам нужно как-то исправлять ситуацию, поскольку прошлый матч они откровенно провалили.

    Прогнозы и ставки

    Информмация для ставок:

    • Букмекеры: Украина является фаворитом встречи за 1.73, на победу хозяев можно поставить за 4.40.

    • Эксперты LiveSport ожидают увидеть много голов и делают ставку на высокйи тотал.

    • ИИ ожидает скромную победу Украины со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Новая Зеландия — Украина смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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