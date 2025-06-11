Новая Зедандия обыграла Кот-д'Ивуар 1:0, чем продлила свою серию до семи поединков. Это был четвертый матч без пропущенных мячей.
Украина после неудачной попытки квалификации в Лигу А Лиги наций УЕФА, потерпела поражение 2:4 от Канады. Теперь украинцам нужно как-то исправлять ситуацию, поскольку прошлый матч они откровенно провалили.
Прогнозы и ставки
Информмация для ставок:
- Букмекеры: Украина является фаворитом встречи за 1.73, на победу хозяев можно поставить за 4.40.
- Эксперты LiveSport ожидают увидеть много голов и делают ставку на высокйи тотал.
- ИИ ожидает скромную победу Украины со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Новая Зеландия — Украина смотрите на LiveCup.Run.
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