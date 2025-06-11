встретятся в очном противостоянии в рамках отбора на чемпионат мира. Матч команд состоится 11 июня в Сан-Паулу. Начало игры в 03:45 мск.

Карло Анчелотти не сумел начать с победы в сборной Бразилии. В минувшем матче его команда сыграла по нулям с Эквадором. Теперь отступать некуда, поскольку дальнейшая потеря очков может привести к фатальному исходу.

Парагвай на эмоциональном подъеме после победы над Уругваем. В первом круге он обыграл Бразилию 1:0 и однозначно попытается во второй раз добыть победу. Это может вывести его на второе место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: за 1.40 можно поставить на победу Бразилии, за 4.50 — на ничью, за 8.50 — на победу Парагвая.

Прогноз LiveSport: Бразилия в очередной раз столкнется с проблемами.

Прогноз ИИ: матч закончится с ничейным результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.

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