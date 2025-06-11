Карло Анчелотти не сумел начать с победы в сборной Бразилии. В минувшем матче его команда сыграла по нулям с Эквадором. Теперь отступать некуда, поскольку дальнейшая потеря очков может привести к фатальному исходу.
Парагвай на эмоциональном подъеме после победы над Уругваем. В первом круге он обыграл Бразилию 1:0 и однозначно попытается во второй раз добыть победу. Это может вывести его на второе место в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: за 1.40 можно поставить на победу Бразилии, за 4.50 — на ничью, за 8.50 — на победу Парагвая.
- Прогноз LiveSport: Бразилия в очередной раз столкнется с проблемами.
- Прогноз ИИ: матч закончится с ничейным результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бразилия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.