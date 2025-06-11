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    Бразилия — Парагвай: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Парагвая
    Бразилия и Парагвай встретятся в очном противостоянии в рамках отбора на чемпионат мира. Матч команд состоится 11 июня в Сан-Паулу. Начало игры в 03:45 мск.

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    Карло Анчелотти не сумел начать с победы в сборной Бразилии. В минувшем матче его команда сыграла по нулям с Эквадором. Теперь отступать некуда, поскольку дальнейшая потеря очков может привести к фатальному исходу.

    Парагвай на эмоциональном подъеме после победы над Уругваем. В первом круге он обыграл Бразилию 1:0 и однозначно попытается во второй раз добыть победу. Это может вывести его на второе место в таблице.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: за 1.40 можно поставить на победу Бразилии, за 4.50 — на ничью, за 8.50 — на победу Парагвая.

    • Прогноз LiveSport: Бразилия в очередной раз столкнется с проблемами.

    • Прогноз ИИ: матч закончится с ничейным результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Бразилия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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