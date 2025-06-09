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    Левандовский объяснил решение уйти из сборной Польши

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Польши
    Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о решении приостановить карьеру в сборной Польши.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я получил неожиданный звонок от тренера Михала Пробежа с информацией о том, что он принял решение отобрать у меня капитанскую повязку. Я совершенно не был к этому готов, я укладывал детей спать. Разговор длился несколько минут.

    Я даже не успел сообщить об этом семье или поговорить с кем-либо о произошедшем — через несколько минут на сайте Польского футбольного союза появилось сообщение о смене капитана. То, как мне об этом сообщили, действительно удивило меня.

    Мне казалось, что такие вопросы должны решаться по-другому. Все было передано по телефону. Так не должно быть. Тренер предал мое доверие. Сборная всегда была для меня самым важным. В то же время мне очень больно от того, что произошло. Дело даже не в самом решении о капитанской повязке, а в том, как мне об этом сообщили.

    Мне трудно сказать что стояло за этим решением, потому что, как я уже упомянул, это был очень короткий разговор. У меня сложилось впечатление, что тренер уступил давлению со стороны СМИ. Он нарушил наши договоренности, и поэтому я удивлен его поведением.

    Решение о том, что я не приеду на сборы, было принято совместно с тренером. Я захотел поговорить с ним и спросить, что он думает насчет того, чтобы я немного отдохнул. Он сказал, что согласен и сам думал позвонить мне и предложить. Впрочем, я планировал приехать на базу, чтобы сделать сюрприз Камилю Гросицкому. Об этом знал только тренер Пробеж. Но информация попала в прессу.

    Я хочу сесть и спокойно об этом всем подумать. Нужно перевести дух. Тогда можно будет больше рассказать о своих мыслях и о том, что будет дальше. Сегодня я испытываю сожаление и злость. Сборная всегда была для меня очень важна. В этом плане ничего не изменилось», — цитирует Левандовского WP SportoweFakty.

    Левандовский является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, форвард забил 85 голов за 158 матчей.

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