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    Де ла Фуэнте: Невозможно все время побеждать

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    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги финала Лиги наций. Команда уступила Португалии (2:2, 3:5 пен.).

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Я очень ценю все то, чего мы добились с этой командой, и испытываю гордость за каждый день работы с ней. Уверен, в будущем нас ждут новые победы. Невозможно все время побеждать, но важно бороться за высшие награды. И наша команда всегда к этому готова.

    Португальские футболисты говорили, что мы были лучшими, с кем они играли. Могу сказать, что сборная Португалии была бесподобна. Мы хотели владеть инициативой, и если бы не пропустили второй гол, то сейчас могли бы рассуждать с вами совсем о другом. Обе команды показали высочайший уровень. В футболе нет таких понятий, как "справедливо" и "несправедливо". Надо забивать пенальти. Надо побеждать. Сегодня сборная Португалии предстала великой футбольной командой.

    Не могу сказать, чтобы мы как-то плохо играли на мяче. Не могу сказать, что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы — нет.

    Мы старались сделать все необходимое для победы. Когда мы забивали, они отыгрывались. Хочу поздравить сборную Португалии, это отличная команда», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

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    Напомним, в матче за третье место сборная Франции победила Германию со счетом 2:0.

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