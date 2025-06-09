«Брешиа» прекратит существование

Известный итальянский клубпрекратит свое существование, сообщает издание The Sun.

Это стало известно после того, как владелец клуба Массимо Челлино не смог выплатить долг в размере 3 млн евро до 6 июня. Всего же 68-летний итальянский бизнесмен имеет задолженность в 8 млн евро.

Из-за финансовых проблем «Брешиа» была лишена 4 очков в Серии В и по итогам этого сезона опустилась в Серию С.

Всего за свою историю «Брешиа» провела в Серии А 23 сезона. Лучшим временем в ее истории стали 00-е годы, когда в составе выступали Андреа Пирло, Роберто Баджо, Хосеп Гвардиола, Лука Тони и другие статусные футболисты, а тренировал клуб великий Карло Маццоне.