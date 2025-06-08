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    Кин разнес сборную Англии за игру с Андоррой

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Андорры
    Экс-капитан «МЮ» и сборной Ирландии, а ныне известный телевизионный эксперт Рой Кин жестко прошелся по игрокам сборной Англии после минимальной победы над Андоррой (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2026.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мы все пытаемся оправдать сборную Англии. Мне показалось, что когда они забили гол, то чувствовали, что работа сделана. Я был очень разочарован их отношением к игре после того, как они забили. Когда я вижу, что игроки скучают, как это было в последние полчаса матча, мне это не нравится.

    Идите и забейте ещё несколько голов. Вы должны произвести впечатление на тренера, он ещё новичок в этой сборной. Вы не можете всё время смотреть на Кейна, другие игроки в атаке тоже должны влиять на игру.

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    • Вы должны повысить требования к себе. Мы защищаем игроков, говорим, что это конец сезона, и говорим о жарких погодных условиях, Кейн выглядел разбитым. Но всё равно вы хотите большего. Качество, которое есть у Англии в атаке, они должны использовать», — цитирует Кина Sky Sports.

    Единственный мяч в этой игре забил нападающий Гарри Кейн на 50-й минуте.

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