Алиссон рассказал, останется ли он в «Ливерпуле»

Основной вратарь «Ливерпуля»прокомментировал свое будущее в английском клубе.

«У меня остался один год контракта и опция продления соглашения, которой клуб, вероятно, воспользуется. Думаю, у меня все есть, чтобы проделать отличную работу. Это решающий момент в моей карьере, когда приближается чемпионат мира», — цитирует Алиссона журналист Фабрицио Романо.

Состав мерсисайдцев бразильский голкипер пополнил летом 2018 года и сразу стал первым номером в клубе. Всего в прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за команду 35 матчей, пропустил 33 мяча и 13 раз отыграл на ноль.

С этого сезона к «Ливерпулю» присоединится грузинский голкипер Георгий Мамардишивили, который провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии». Также был подписан молодой венгр Армин Печи.