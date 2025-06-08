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    Алиссон рассказал, останется ли он в «Ливерпуле»

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    Основной вратарь «Ливерпуля» Алиссон прокомментировал свое будущее в английском клубе.

    Алиссон
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    Алиссон

    «У меня остался один год контракта и опция продления соглашения, которой клуб, вероятно, воспользуется. Думаю, у меня все есть, чтобы проделать отличную работу. Это решающий момент в моей карьере, когда приближается чемпионат мира», — цитирует Алиссона журналист Фабрицио Романо.

    Состав мерсисайдцев бразильский голкипер пополнил летом 2018 года и сразу стал первым номером в клубе. Всего в прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за команду 35 матчей, пропустил 33 мяча и 13 раз отыграл на ноль.

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    • С этого сезона к «Ливерпулю» присоединится грузинский голкипер Георгий Мамардишивили, который провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии». Также был подписан молодой венгр Армин Печи.

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