Четвертьфиналист Лиги наций сборнаяотправилась в гости с командедля очной встречи в рамках отбора на чемпионат мира. Матч состоится 7 июня в Хельсинках. Начало в 21:45 мск.

Финны не совсем удачно стартовали в турнире. Минимальную победу над Мальтой и ничью с Литвой нельзя назвать успехом. Теперь у них будет серьезная проверка — игра с главным фаворитом группы.

Нидерланды проведут свой первый матч и для них сегодня очень важно победить. Это позволит им сразу ввязаться в борьбу за первые места.

Удастся ли Финляндии засушить результат? Смогут ли голландцы преодолеть оборону хозяев и добиться победы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры очень оптимистично смотрят в сторону Нидерландов — 11.5 и 1.28 на победу соответственно. На ничью можно поставить за 5.70.

Эксперты сайта LiveSport.Ru предсказали результативный исход и успех сборной Нидерландов.

ИИ поставил на результат 3:2 в пользу сборной Нидерландов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча, составы и статистику матча Финляндия — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.

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