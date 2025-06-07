Финны не совсем удачно стартовали в турнире. Минимальную победу над Мальтой и ничью с Литвой нельзя назвать успехом. Теперь у них будет серьезная проверка — игра с главным фаворитом группы.
Нидерланды проведут свой первый матч и для них сегодня очень важно победить. Это позволит им сразу ввязаться в борьбу за первые места.
Удастся ли Финляндии засушить результат? Смогут ли голландцы преодолеть оборону хозяев и добиться победы?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры очень оптимистично смотрят в сторону Нидерландов — 11.5 и 1.28 на победу соответственно. На ничью можно поставить за 5.70.
- Эксперты сайта LiveSport.Ru предсказали результативный исход и успех сборной Нидерландов.
- ИИ поставил на результат 3:2 в пользу сборной Нидерландов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча, составы и статистику матча Финляндия — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.