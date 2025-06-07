Лидер группы K сборнаясыграет в гостях ув рамках отбора на чемпионат мира 2026. Матч состоится 7 июня в 19:00 мск.

Англичане сразу заявили о своих правах в этой группе, одержав 2 сухие победы на Латвией и Албанией. Андоррцам не позавидуешь. Они итак проиграли две встречи. Теперь может быть третье поражение, поскольку соперник самый сложный из возможных.

В последних играх Англия без труда громила Андорру. Будет ли снова игра в одни ворота? Посмотрим, как настроены англичане.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 75.0 на победу Андорры и 1.01 на победу Англии.

Эксперты LiveSport ставят на крупную победу Англии с большим отрывом в счете.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Андорра — Англия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.