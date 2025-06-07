Англичане сразу заявили о своих правах в этой группе, одержав 2 сухие победы на Латвией и Албанией. Андоррцам не позавидуешь. Они итак проиграли две встречи. Теперь может быть третье поражение, поскольку соперник самый сложный из возможных.
В последних играх Англия без труда громила Андорру. Будет ли снова игра в одни ворота? Посмотрим, как настроены англичане.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 75.0 на победу Андорры и 1.01 на победу Англии.
- Эксперты LiveSport ставят на крупную победу Англии с большим отрывом в счете.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Андорра — Англия смотрите на LiveCup.Run.
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