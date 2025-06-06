Скалони: Чили — сложный соперник для всех

Наставник сборной Аргентиныпрокомментировал победу над Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Аргентинцы одолели соперника со счетом 1:0.

«Чили — сложный соперник для всех. Чилийцы провели хорошие матчи, особенно последние несколько. Это наша работа и работа игроков — приехать в сборную и отдать все силы.

Да, это сложные матчи, потому что игроки проводят за сезон много матчей, но все хотели быть в сборной. Это самое главное.

Наша идея — никогда не отступать, но иногда нельзя прессинговать высоко. Я думаю, что первая половина матча была нашей, а вторая — Чили», — цитирует Скалони пресс-служба национальной команды.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Аргентинцы набрали 34 очка и гарантировали себе выход на ЧМ-2026 с первого места в группе.