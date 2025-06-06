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    Дешам: Не стоит забывать про уровень мастерства футболистов сборной Испании

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «После этого матча набрался багаж самых разных эмоций. Было много хороших моментов, которые помогут нам в будущем. Хотя понятно, что если пропустил 5 мячей, то не все сделали правильно. Конечно, в пропущенных голах очень легко винить именно защитников. Но не стоит забывать про уровень мастерства испанцев.

    Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

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    Матч за третье место в Лиге наций Франция — Германия пройдет в воскресенье, 8 июня.

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