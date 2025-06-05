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    Луис Диас: Мы ведем переговоры с другими клубами

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    Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался о своем будущем в мерсисайдском клубе.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    «Я счастлив в "Ливерпуле". Мы ведем переговоры с другими клубами, что является нормальным явлением на рынке. Мы смотрим, что будет лучшим для нас. Если "Ливерпуль" предложит нам хорошее предложение по продлению контракта, или мне придётся остаться на оставшиеся два года по контракту, то я буду счастлив. Это зависит от них самих», — цитирует Диаса журналист Бен Джейкобс.

    Ранее была информация, что в услугах Луиса Диаса заинтересованы «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии.

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