Спаллетти сообщил об отказе Франческо Ачерби приезжать в сборную

Главный тренер сборной Италиисообщил, что защитникотказался приехать в национальную команду.

«Франческо не ответил на вызов сборную. Мы это признаем как факт и двигаемся дальше. Дело не физической проблеме. Я знаю, что вы хотите понять ситуацию, но сейчас мне хочется думать об игроках, кто сейчас в сборной», — приводит слова Спалетти Football Italia.

37-летний Франческо Ачерби провел за сборную Италии 34 матча, последний из которых состоялся осенью 2023 года.

В июне сборная Италии сыграет в отборочном турнире ЧМ-2026 с Норвегией (6 июня) и Молдовой (9 июня)