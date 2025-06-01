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    Спаллетти сообщил об отказе Франческо Ачерби приезжать в сборную

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сообщил, что защитник «Интера» Франческо Ачерби отказался приехать в национальную команду.

    Франческо Ачерби
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    Франческо Ачерби

    «Франческо не ответил на вызов сборную. Мы это признаем как факт и двигаемся дальше. Дело не физической проблеме. Я знаю, что вы хотите понять ситуацию, но сейчас мне хочется думать об игроках, кто сейчас в сборной», — приводит слова Спалетти Football Italia.

    37-летний Франческо Ачерби провел за сборную Италии 34 матча, последний из которых состоялся осенью 2023 года.

    В июне сборная Италии сыграет в отборочном турнире ЧМ-2026 с Норвегией (6 июня) и Молдовой (9 июня)

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