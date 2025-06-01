Кирьяков: Когда у тебя в воротах Акинфеев, больше шансов победить в серии пенальти

Экс-нападающийподелился мнением о победе в матче Суперфинала Кубка России против(0:0, 4:3 по пен.).

«Хотелось бы футбола с большим количеством голевых моментов. Голов не было, за исключением отменённого, но было много борьбы на каждом участке поля.

Игра была равной. Пенальти — лотерея. Но когда у тебя в воротах Акинфеев, больше шансов победить в серии пенальти. Выбрал ворота, которые принесли удачу на чемпионате мира. ЦСКА заслужил Кубок! Какой футбол они демонстрировали весной», — сказал Кирьяков Чемпионату.

После этого матча ЦСКА стал обладателем Кубка России в 9-й раз. По этому показателю армейцы сравнялись с «Локомотивом».