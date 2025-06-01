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    Кварацхелия: Победить «Интер» в финале Лиги чемпионов — это нелегко

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    Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подвел итоги финала Лиги чемпионов. Парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Грузин смог забить один из голов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами.

    В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить "Интер" в финале со счётом 5:0 — это нелегко.

    Тренер работает потрясающе. Он идеально всё нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле», — приводит слова Кварацхелии «Sputnik Грузия».

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