Кварацхелия: Победить «Интер» в финале Лиги чемпионов — это нелегко

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами.
В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить "Интер" в финале со счётом 5:0 — это нелегко.
Тренер работает потрясающе. Он идеально всё нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле», — приводит слова Кварацхелии «Sputnik Грузия».