Родриго хочет остаться в «Реале»

Форвард «Реала»заявил, что хочет продолжить свою карьеру в мадридском клубе, сообщает Marca.

По ходу сезона руководство «сливочных» неоднократно высказало претензии 24-летнему бразильцу по поводу плохой формы, но все-таки верит в его возвращение на прежний уровень.

Также в «Реале» заявили, что в клубе сейчас нет официальных предложений по Родриго и если они появятся, то не станут пока рассматривать до окончания клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

Всего в этом сезоне Родриго сыграл 50 матчей за мадридцев, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов. Его контракт с «Реалом» действует до 2028 года, а рыночная цена составляет € 100 млн.