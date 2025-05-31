«Аль-Наср» хочет усилить состав, чтобы сохранить в команде Роналду

намерен усилить состав, чтобы удержать в команде своего лидера

По информации Al Nassr Zone, ссылающейся на инсайдера Фабрицио Романо, клуб нацелен на трансферы форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса и защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко.

Саудовская команда рассматривает эти приобретения как ключевые в стратегии по сохранению 40-летнего капитана, контракт которого истекает летом 2025 года. Руководство «Аль-Насра» готово предпринять решительные шаги, чтобы Роналду остался в клубе как минимум на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что португалец может временно присоединиться к «Аль-Хилялю» для участия в клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня.