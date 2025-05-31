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    «Аль-Наср» хочет усилить состав, чтобы сохранить в команде Роналду

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Трансферы
    «Аль-Наср» намерен усилить состав, чтобы удержать в команде своего лидера Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Al Nassr Zone, ссылающейся на инсайдера Фабрицио Романо, клуб нацелен на трансферы форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса и защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко.

    Саудовская команда рассматривает эти приобретения как ключевые в стратегии по сохранению 40-летнего капитана, контракт которого истекает летом 2025 года. Руководство «Аль-Насра» готово предпринять решительные шаги, чтобы Роналду остался в клубе как минимум на еще один сезон.

    Ранее сообщалось, что португалец может временно присоединиться к «Аль-Хилялю» для участия в клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня.

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