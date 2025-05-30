Истчник: «Краснодар» начал переговоры с Антоном Заболотным

начал переговоры с нападающим подмосковных

Как сообщает «Чемпионат», стороны уже ведут диалог о возможном переходе. «Краснодар» планирует подписать Заболотного после неудачной попытки трансфера Николая Комличенко из «Ростова».

Контракт 33-летнего форварда с «Химками» действует до 30 июня, а с 1 июля Заболотный станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

«Краснодар» в сезоне-2024/2025 впервые в истории стал чемпионом России, прервав шестилетнюю гегемонию «Зенита».