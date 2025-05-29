«Чемпионат»: Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

Нападающийсогласовал контракт с, сообщает «Чемпионат»

По информации источника, форвард подпишет трехлетний контракт со столичным клубом. Отмечается, что игрок перейдет в «Локомотив» за 2.8 млн. евро.

Также говорится, что 29-летний форвард долго выбирал между «Локомотивом» и «Спартакаом», но выбор пал в пользу «железнодорожников» сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова».

Комличенко провел в сезоне-2024/2025 39 встреч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.