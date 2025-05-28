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    Лаутаро Мартинес: После ответной игры с «Барселоной» ногу не мог поднять два дня

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    Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес впервые рассказал, насколько ему тяжело было восстанавливаться после травмы в ответной игре с «Барселоной» (4:3 д. вр.) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Два дня я провел дома со слезами на глазах, было тяжело. Нога болела так сильно, что я не мог ее поднять. Благодаря врачам и физиотерапевтам, которые проделали огромную работу и трудились сверхурочно, я смог выйти на игру пусть не в 100-процентном, но в максимально хорошем состоянии в сложившейся ситуации.

    Когда на 87-й минуте "Барселона" повела в счете, я просто не мог в это поверить. Ведь казалось, что все складывается в нашу пользу, в обоих матчах мы вели в счёте с перевесом в два мяча. Но мои товарищи по команде вновь продемонстрировали силу и решимость. Они сравняли счёт и перевели игру в дополнительное время.

    Мы заслужили выход в финал благодаря самоотдаче и упорной командной работе. Я очень горжусь этой командой и этим клубом. Надеюсь, мы украсим торт вишенкой», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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    В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с французским «ПСЖ». Матч пройдет 31 мая в 22:00 (мск).

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