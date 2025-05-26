Хозяева вылетают в Первую лигу. Для них все решено. При этом они напоследок пытаются набирать очки. В прошлом туре клуб разгромил 5:0 «Адана Демирспор», который также получил понижение в классе.
«Фенербахче» закончит сезон на второй позиции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В случае победы сегодня, гости могут продлить победную серию до трех игр.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 9.90 на победу «Хатайспора», 1.19 на победу «Фенербахче».
- Прогноз экспертов LiveSport: они предлагают делать ставку на высокую результативность.
- ИИ: «Фенербахче» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хатайспор» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.
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