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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    «Хатайспор» — «Фенербахче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    26 мая «Хатайспор» примет «Фенербахче» в рамках матча 37-го тура турецкой Суперлиги. Встреча стартует в 20:00 мск.

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    Хозяева вылетают в Первую лигу. Для них все решено. При этом они напоследок пытаются набирать очки. В прошлом туре клуб разгромил 5:0 «Адана Демирспор», который также получил понижение в классе.

    «Фенербахче» закончит сезон на второй позиции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В случае победы сегодня, гости могут продлить победную серию до трех игр.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 9.90 на победу «Хатайспора», 1.19 на победу «Фенербахче».

    • Прогноз экспертов LiveSport: они предлагают делать ставку на высокую результативность.

    • ИИ: «Фенербахче» победит со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хатайспор» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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