26 маяприметв рамках матча 37-го тура турецкой Суперлиги. Встреча стартует в 20:00 мск.

Хозяева вылетают в Первую лигу. Для них все решено. При этом они напоследок пытаются набирать очки. В прошлом туре клуб разгромил 5:0 «Адана Демирспор», который также получил понижение в классе.

«Фенербахче» закончит сезон на второй позиции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В случае победы сегодня, гости могут продлить победную серию до трех игр.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 9.90 на победу «Хатайспора», 1.19 на победу «Фенербахче».

Прогноз экспертов LiveSport: они предлагают делать ставку на высокую результативность.

ИИ: «Фенербахче» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хатайспор» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.

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