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    Александр Мостовой не считает катастрофой, если «Зенит» не выиграет чемпионат

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал борьбу за золото Российской премьер-лиги.

    Футбольный клуб Зенит
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    Футбольный клуб Зенит

    «Ну не выигрывает Зенит чемпионство, что произойдет? Команда же не распадется, футболисты не разбегутся. Условия в клубе сумасшедшие, лучше, чем у многих, кто выигрывает европейские турниры. Где ещё такое есть?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    По итогам 29 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» возглавляет таблицу с 64 очками, а «Зенит» идет вторым, отставая на один балл. В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».

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