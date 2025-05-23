Александр Мостовой не считает катастрофой, если «Зенит» не выиграет чемпионат

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал борьбу за золото Российской премьер-лиги.

«Ну не выигрывает Зенит чемпионство, что произойдет? Команда же не распадется, футболисты не разбегутся. Условия в клубе сумасшедшие, лучше, чем у многих, кто выигрывает европейские турниры. Где ещё такое есть?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

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По итогам 29 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» возглавляет таблицу с 64 очками, а «Зенит» идет вторым, отставая на один балл. В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».