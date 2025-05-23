«Интеру» нужно побеждать в предстоящем матче. «Комо» это знает, поэтому будет всячески пытаться помешать гостям добыть нужный результат. Напомним, что миланцы в один пункт уступают «Наполи» в битве за титул.
В первом круге «Интер» не имел проблем с соперником. «Нерадзурри» всухую победили хозяев, забив два мяча. Посмотрим, сможет ли коллектив Индзаги повторить результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки: букмекеры дают 4.65 на победу «Комо» и 1.72 на победу «Интера».
- Эксперты LiveSport считают, что у «Интера» не будет проблем в этом матче. Почитать прогноз можно здесь.
- ИИ предсказывает миланцам крупную победу со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
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