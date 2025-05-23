1-й таймКомо — ИнтерОнлайн
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    «Комо» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    23 мая «Комо» примет «Интер» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Команды сыграют на «Джузеппе Синигалья». Начало в 21:45 мск.

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    «Интеру» нужно побеждать в предстоящем матче. «Комо» это знает, поэтому будет всячески пытаться помешать гостям добыть нужный результат. Напомним, что миланцы в один пункт уступают «Наполи» в битве за титул.

    В первом круге «Интер» не имел проблем с соперником. «Нерадзурри» всухую победили хозяев, забив два мяча. Посмотрим, сможет ли коллектив Индзаги повторить результат.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки: букмекеры дают 4.65 на победу «Комо» и 1.72 на победу «Интера».

    • Эксперты LiveSport считают, что у «Интера» не будет проблем в этом матче. Почитать прогноз можно здесь.

    • ИИ предсказывает миланцам крупную победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Комо» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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