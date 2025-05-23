23 маяприметв матче 38-го тура итальянской Серии А. Команды сыграют на «Джузеппе Синигалья». Начало в 21:45 мск.

«Интеру» нужно побеждать в предстоящем матче. «Комо» это знает, поэтому будет всячески пытаться помешать гостям добыть нужный результат. Напомним, что миланцы в один пункт уступают «Наполи» в битве за титул.

В первом круге «Интер» не имел проблем с соперником. «Нерадзурри» всухую победили хозяев, забив два мяча. Посмотрим, сможет ли коллектив Индзаги повторить результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки: букмекеры дают 4.65 на победу «Комо» и 1.72 на победу «Интера».

Эксперты LiveSport считают, что у «Интера» не будет проблем в этом матче. Почитать прогноз можно здесь.

ИИ предсказывает миланцам крупную победу со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.