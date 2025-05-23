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    ЦСКА и «Рубину» интересен защитник сборной Египта Абдельмагид

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    Защитником сборной Египта Хоссамом Абдельмагидом интересуются два клуба РПЛ — ЦСКА и «Рубин».

    Хоссам Абдельмагид
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    Хоссам Абдельмагид

    Как пишет портал Sports.ru со ссылкой на источник, 24-летний футболист привлек внимание российских клубов после выступлений за «Замалек».

    Египетский клуб оценивает Абдельмагида в полтора миллиона евро, в то время как «Рубин» готов предложить около 600 тысяч евро. ЦСКА ведет переговоры с «Замалеком» и уже отправлял скаутов на матчи защитника, чтобы лучше оценить его игру.

    В нынешнем сезоне Хоссам Абдельмагид провел 22 матча в высшей лиге и забил один гол, демонстрируя стабильную игру в обороне.

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