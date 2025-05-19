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    «Ростов» выпустил заявление на фоне новостей о смене руководства

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    Клуб российской Премьер-лиги «Ростов» призвал не нагнетать обстановку вокруг возможной смены руководства клуба.

    Джонатан Альба — тренер «Ростова»
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    Джонатан Альба — тренер «Ростова»

    «В средствах массовой информации появились новости об изменениях в клубе. На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского "Динамо". Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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    • Ранее прошла информация, что в клубе сменится руководство сразу после Суперфинала Кубка России. Также спортдир «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что уйдет из стана команды по окончания сезона.

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