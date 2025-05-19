«Ростов» выпустил заявление на фоне новостей о смене руководства

Клуб российской Премьер-лигипризвал не нагнетать обстановку вокруг возможной смены руководства клуба.

«В средствах массовой информации появились новости об изменениях в клубе. На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского "Динамо". Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее прошла информация, что в клубе сменится руководство сразу после Суперфинала Кубка России. Также спортдир «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что уйдет из стана команды по окончания сезона.