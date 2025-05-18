Семак: 1:0 — не тот счет, где можно расслабиться и играть на удержание

Главный тренер петербургскоговысказался о матче против(1:0).

«К большому сожалению, большая разница между таймами. В первом играли хорошо, за исключением навеса с фланга, после которого был убойный момент у "Ростова", но у нас было много моментов, которые нужно было забивать: и у Соболева, и у Дугласа (Сантоса). 1:0 — не тот счет, где можно расслабиться и играть на удержание.

Во втором тайме физически подсели, выпустили свежих игроков, чтобы активнее играть вперед, но, к сожалению, счет давил психологически. Позволили "Ростову" делать, что у него хорошо получается: навал, большие игроки, которые борются, цепляются, давят. Один из таких моментов в конце, к сожалению, привел к пропущенному мячу. Хорошо, что был офсайд.

Конец сезона, каждая игра для нас важна. Наверное, где‑то психологически откладывает отпечаток на функциональное состояние, уверенность. Сейчас уже терять нечего, до последнего тура мы в деле. Ребят с победой, будем готовиться. Три выездных матча прошли, сейчас будем играть дома. Нужно делать всё что от нас зависит», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.