ПСВ стал чемпионом Нидерландов в последнем туре

Эйндховен стал чемпионом Нидерландов по итогам драматичной развязки сезона Эредивизи.

В заключительном, 34-м туре команда Петера Боса на выезде обыграла роттердамскую «Спарту» со счётом 3:1 и завоевала титул, опередив «Аякс» всего на одно очко.

ПСВ подошёл к последнему туру с минимальным преимуществом в один балл над «Аяксом». Несмотря на то, что по ходу весенней части сезона амстердамцы лидировали с отрывом в девять очков, серия неудачных матчей позволила ПСВ догнать и обойти конкурента.

В решающем туре «Аякс» обыграл «Твенте», но этого оказалось недостаточно — эйндховенцы не допустили осечки и оформили чемпионство.