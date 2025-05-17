Руни считает, что Хендерсона должны были удалить в финале Кубка Англии

Бывший нападающий сборной Англииподелился мнением по поводу момента с вратаремв финале Кубка Англии против(1:0).

«Это красная карточка — на 100% красная карточка. Эрлинг Холанд собирался пробросить мяч мимо него, но Дин Хендерсон отбросил его.

Это красная карточка — как они могли так ошибиться? Просто избавьтесь от ВАР. Они допустили ошибку и теперь пытаются ее прикрыть. Это красная карточка, и все это видят», — приводит слова Руни BBC.

На 24-й минуте финала Кубка Англии Хендерсон сыграл на выходе и выбил мяч рукой из-под ноги выбежавшего Эрлинга Холанда, но судьи посчитали, что все было в пределах штрафной площади.