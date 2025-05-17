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    Руни считает, что Хендерсона должны были удалить в финале Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Манчестер Сити
    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением по поводу момента с вратарем «Кристал Пэласа» Дином Хендерсоном в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

    Дин Хендерсон
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    Дин Хендерсон

    «Это красная карточка — на 100% красная карточка. Эрлинг Холанд собирался пробросить мяч мимо него, но Дин Хендерсон отбросил его.

    Это красная карточка — как они могли так ошибиться? Просто избавьтесь от ВАР. Они допустили ошибку и теперь пытаются ее прикрыть. Это красная карточка, и все это видят», — приводит слова Руни BBC.

    На 24-й минуте финала Кубка Англии Хендерсон сыграл на выходе и выбил мяч рукой из-под ноги выбежавшего Эрлинга Холанда, но судьи посчитали, что все было в пределах штрафной площади.

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