«Нант» обыграл «Монпелье»

одержал победу надв домашнем матче 34-го тура Лиги 1 со счетом 3:0.

Голами в матче отличились Майкл Саймон на 18-й минуте, реализовав пенальти. Франсис Коклен удвоил преимущество хозяев на 31-й минуте встречи. Окончательный счет в матче установил Маттис Аблин на 79-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Монпелье 3:0 Голы: 1:0 Моузес Саймон (пенальти) (18'), 2:0 Франсис Коклен (31'), 3:0 Маттис Аблин (79') Нант: Антони Лопеш, Дуглас, Кельвен Амьен-Аду, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа (Натан Зезе, 72'), Луи Леру, Франсис Коклен (Йоанн Лепенан, 73'), Педро Чиривелья (Демен Ассумани, 88'), Маттис Аблин, Моузес Саймон (Баэреба Гирасси, 87'), Сорба Томас (Фабьен Сентонс, 72') Монпелье: Димитри Берто, Лукас Минкарелли, Бечир Омерагич, Яэль Муанга (Модибо Саньян, 46'), Энцо Чато (Вилфрид Ндолло Билле, 25'), Тангуй Кулибали, Тежи Саванье (Стефан Джодич, 46'), Жордан Ферри, Жорис Шотар, Тео Ченнаи, Джуниор Ндиайе Предупреждения: Тео Ченнаи (49'), Сорба Томас (53'), Николя Паллуа (57'), Франсис Коклен (71')

«Нант» набрал 36 баллов и завершил сезон на 13-м месте в Лиге 1 и спасся от вылета.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Монпелье» занял последнее, 18-е место в турнирной таблице с 16 очками и начнет следующий сезон в Лиге 2.