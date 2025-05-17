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    Руководство «Реала» недовольно выступлениями Беллингема в этом сезоне

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    Руководство мадридского «Реала» выразило недовольство уровнем игры, который Джуд Беллингем демонстрировал в нынешнем сезоне.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По информации Marca, аналитический штаб клуба провел детальный анализ, чтобы выяснить причины спада английского полузащитника, и считают, что он должен вернуться на свой прежний высокий уровень.

    В связи с этим главный тренер Карло Анчелотти несколько недель назад провел личную беседу с Беллингемом, чтобы выяснить, не сталкивается ли игрок с какими-либо трудностями вне футбольного поля.

    В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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