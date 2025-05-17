Руководство «Реала» недовольно выступлениями Беллингема в этом сезоне

Руководство мадридскоговыразило недовольство уровнем игры, которыйдемонстрировал в нынешнем сезоне.

По информации Marca, аналитический штаб клуба провел детальный анализ, чтобы выяснить причины спада английского полузащитника, и считают, что он должен вернуться на свой прежний высокий уровень.

В связи с этим главный тренер Карло Анчелотти несколько недель назад провел личную беседу с Беллингемом, чтобы выяснить, не сталкивается ли игрок с какими-либо трудностями вне футбольного поля.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.