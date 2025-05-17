Эмери: «Астон Вилла» набирает обороты

Наставник «Астон Виллы»оценил победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Специалист надеется, что по итогам сезона команда завоюет путевку в Лигу чемпионов.

«Мы победили и набираем обороты, но нам еще предстоит работа. Мы должны быть готовы. У нас все еще есть шансы сыграть в Лиге чемпионов. "Шпоры" хорошо сражались и проделали фантастическую работу. Мы были последовательны, требовательны, и когда забили первый гол, они сдались. Удачи им в финале Лиги Европы.

Нам нужно было выдержать 90 минут, и мы отработали фантастически. "Астон Вилла" может попасть в Лигу чемпионов, фантастика. Продолжим следовать нашему плану. Завтра мы будем работать, а в воскресенье и понедельник у нас будут выходные», — цитирует BBC Эмери.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» с 66 очками находится на 5-м месте в таблице АПЛ.