Газзаев: Карвальо имел шансы стать звездой мирового уровня

Экс-наставник московского ЦСКАвспомнил период работы с бразильским полузащитникоми выразил сожаление, что он так и не смог реализовать в полной мере свой невероятный потенциал.

«Безусловно, это выдающийся талант. Он же в 2004 году на чемпионате мира среди молодежи был признан лучшим игроком. У него была футбольная голова, технические и тактические данные. Но не хватило поставить перед собой большую задачу и выполнить ее.

Думаю, тогда бы он бы вышел на уровень мировых звезд. У него же практически не было слабых мест. Единственное, рядом должен был находиться наставник. Я очень рад, что он играл у нас, но он мог стать звездой достаточно высокого уровня», — цитирует Газзаева «КР Спорт».

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За армейцев Карвальо играл с 2004 по 2010 год. Вместе с командой выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2004/2005. Сейчас бразилец готов сыграть в гала‑матче в честь 20‑летия победы команды в Кубке УЕФА, он состоится 18 мая в Москве.