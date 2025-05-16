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    Фавр: ПСЖ — фаворит финала, но «Интер» хорошо защищается

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    Известный швейцарский тренер Люсьен Фавр поделился мнением по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером».

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    «ПСЖ» — фаворит. Луис Энрике сумел улучшить команду без Месси, Неймара и Мбаппе.

    Но посмотрите на «Интер», он очень хорошо защищается. Мне повезло бросить вызов Индзаги четыре раза, когда он был в «Лацио», и я ни разу не выиграл. Первые два — с «Ниццей» в Лиге Европы, остальные с «Боруссией» Дортмунд в Лиге Чемпионов.

    Он прекрасно знает, как управлять командой, и Зоммер — прекрасный тому пример«, — приводит слова Фавра La Gazzetta dello Sport.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

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