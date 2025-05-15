Та ведет переговоры о переходе в «Баварию»

Мюнхенскаяпредложила контракт центральному защитнику

Сейчас 29-летний футболист принадлежит леверкузенскому «Байеру», но уже объявил, что покинет клуб в качестве свободного агента в июне 2025 года.

«Бавария» готова платить игроку сборной Германии 12 млн евро в год и предложила соглашение на три года. Сейчас между сторонами идут активные переговоры. Также мюнхенский клуб готов заплатить игроку подъемные в размере 15 млн евро.

Ранее Та согласовал контракт с «Барселоной», но сделка сорвалась из-за финансовых проблем каталонцев, которые не смогли гарантировать защитнику, что смогут заявить его на следующий сезон в Примеру.