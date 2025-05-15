«Реал» дожал «Мальорку»

В матче 36-го тура чемпионата Испаниивырвал победу усо счетом 2:1.

На гол Мартина Вальента в первом тайме хозяева ответили точными ударами Килиана Мбаппе и Хакобо Рамона во второй половине встречи.

Отметим, что вырвать победу мадридцам удалось уже на пятой компенсированной минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Мальорка 2:1 Голы: 0:1 Мартин Вальент (11'), 1:1 Килиан Мбаппе (68'), 2:1 Хакобо Рамон (90 + 5') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Хакобо Рамон, Рауль Асенсио (Хесус Вальехо, 64'), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Лука Модрич, Даниель Себальос, Джуд Беллингхэм, Эндрик (Гонсало Гарсия, 74'), Килиан Мбаппе Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 77'), Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Пабло Маффео, 77'), Серхи Дардер (Marc Domenech, 84'), Саму Кошта, Антонио Санчес (Омар Маскарель, 59'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Дани Родригес, 59') Предупреждения: Антонио Санчес (39'), Саму Кошта (55'), Пабло Маффео (82')

Календарь и таблица испанской Примеры

Команды команд после этой игры остались прежними: «Реал» (76 очков) — второй, «Мальорка» (48 баллов) — восьмая.