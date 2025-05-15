ОконченРеал — Мальорка 2:1Онлайн
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    Винисиус Жуниор«Реал» — «Мальорка» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Пьянич: Мы на правильном пути

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    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о победе над «Зенитом» и выходе в Суперфинал Кубка России.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Невероятные эмоции от победы. "Зенит" — очень хорошая команда, которая последние годы доминирует в России. Это было непросто. Но мы знали, что нам нужно выйти в суперфинал.

    Кого хочу видеть в суперфинале? Нам нужно играть со всеми. Это суперфинал. Это всегда сложно. Непростой сезон. Вне зависимости от того, кто будет против нас в суперфинале, это будет важная и сложная игра. Главное для нас выиграть трофей. Может ли ЦСКА доминировать в России в ближайшие годы? Мы на правильном пути. Тренеры очень хорошие, отличная команда. Думаю, что в этом сезоне мы много показали. И это может стать хорошим заделом на будущее. Когда я увидел эту команду, искренне поверил, что с ней можно добиваться больших результатов», — цитирует Пьянича «Спорт-Экспресс».

    В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».

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