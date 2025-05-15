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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Комличенко — о победе «Ростова»: Футбольный боженька нас наградил

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе своей команды в финале Кубка России Пути регионов против «Спартака» (2:1).

    Николай Комличенко — нападающий «Ростова»
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    Николай Комличенко — нападающий «Ростова»

    «Эмоции фантастические. Приезжали бороться и понимали, что шансы 50 на 50. Понимали, что "Спартак" сейчас не в лучшей форме. Мы сделали максимум, наверное, футбольный боженька нас за это наградил.

    Гол? На чуйке сыграл. Прочел и поверил, что партнер такую "коряжку" отдаст.

    "Спартак" нагнетал, суету наводили, был напряг, но мы уверенно оборонялись. Было много угловых, но они это не использовали.

    Нас чуток "возили"? Было немного. Легко никогда не бывает. Молодцы, что выдержали и использовали моменты», — сказал Комличенко «Матч ТВ».

  • «Спартак» — «Ростов» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Ростов» обыграл «Спартак» на выезде и вышел в финал Кубка России
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    • После этого матча «Ростов» пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА.

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