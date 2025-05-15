Комличенко — о победе «Ростова»: Футбольный боженька нас наградил

Нападающийвысказался о победе своей команды в финале Кубка России Пути регионов против(2:1).

«Эмоции фантастические. Приезжали бороться и понимали, что шансы 50 на 50. Понимали, что "Спартак" сейчас не в лучшей форме. Мы сделали максимум, наверное, футбольный боженька нас за это наградил.

Гол? На чуйке сыграл. Прочел и поверил, что партнер такую "коряжку" отдаст.

"Спартак" нагнетал, суету наводили, был напряг, но мы уверенно оборонялись. Было много угловых, но они это не использовали.

Нас чуток "возили"? Было немного. Легко никогда не бывает. Молодцы, что выдержали и использовали моменты», — сказал Комличенко «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА.