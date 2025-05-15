«Ростов» одолел «Спартак» и пробился в суперфинал Кубка России

в гостях обыграл(2:1) в матче финала Кубка России Пути регионов.

На 31-й минуте гости вышли вперед. Вратарь «Спартака» Александр Максименко забил гол в свои ворота.

«Красно-белые» сумели сравнять счет на 76-й минуте благодаря точному удару Ливая Гарсии.

«Ростов» снова вышел вперед спустя всего 2 минуты, отличился Николай Комличенко.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Ростов 1:2 Голы: 0:1 Александр Максименко (31'), 1:1 Леви Гарсия (76'), 1:2 Николай Комличенко (78') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо

«Ростов» пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА.