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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ростов» одолел «Спартак» и пробился в суперфинал Кубка России

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ростов» в гостях обыграл «Спартак» (2:1) в матче финала Кубка России Пути регионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 31-й минуте гости вышли вперед. Вратарь «Спартака» Александр Максименко забил гол в свои ворота.

    «Красно-белые» сумели сравнять счет на 76-й минуте благодаря точному удару Ливая Гарсии.

    «Ростов» снова вышел вперед спустя всего 2 минуты, отличился Николай Комличенко.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Спартак — Ростов 1:2
    Голы: 0:1 Александр Максименко (31'), 1:1 Леви Гарсия (76'), 1:2 Николай Комличенко (78') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо

    «Ростов» пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА.

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