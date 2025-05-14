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    Винисиус Жуниор«Реал» — «Мальорка». Онлайн, прямая трансляция
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    Николич: Мы владели инициативой и полностью заслужили выход в финал

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче против «Зенита» (2:0) в Кубке России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Во втором тайме стали больше рисковать. А зачем ждать, что нам терять? Конечно, нервный матч получился.

    Я не видел, чтобы "Зенит" сделал что‑то сам. Без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по‑моему, полностью заслужили выход в финал.

    Теперь у нас важный матч с "Локомотивом" в чемпионате. Очень важная борьба за медали.

    Но очень рад за результат. Этот праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».

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