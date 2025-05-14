Николич: Мы владели инициативой и полностью заслужили выход в финал

Главный тренервысказался о матче против(2:0) в Кубке России.

«Во втором тайме стали больше рисковать. А зачем ждать, что нам терять? Конечно, нервный матч получился.

Я не видел, чтобы "Зенит" сделал что‑то сам. Без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по‑моему, полностью заслужили выход в финал.

Теперь у нас важный матч с "Локомотивом" в чемпионате. Очень важная борьба за медали.

Но очень рад за результат. Этот праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник», — цитирует Николича «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».