«Ман Сити» хочет подписать звезду «Милана»

Английскийвсерьез нацелился на центрального полузащитника «Милана», сообщает The Telegraph.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола является поклонником таланта 26-летнего голландца и хочет заполучить его в свои ряды перед стартом нового сезона.

Сумма сделки оценивается не менее 55 млн фунтов, за меньшую сумму «Милан» даже не станет рассматривать предложения по своему лидеру.

В этом сезоне Рейндерс сыграл 35 матчей в чемпионате Италии, забил в них 10 мячей и сделал 4 голевые передачи. Контракт полузащитника действует до 2030 года, недавно он подписал с «Миланом» новое соглашение.