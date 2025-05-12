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    «Ман Сити» хочет подписать звезду «Милана»

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    Английский «Манчестер Сити» всерьез нацелился на центрального полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса, сообщает The Telegraph.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола является поклонником таланта 26-летнего голландца и хочет заполучить его в свои ряды перед стартом нового сезона.

    Сумма сделки оценивается не менее 55 млн фунтов, за меньшую сумму «Милан» даже не станет рассматривать предложения по своему лидеру.

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    • В этом сезоне Рейндерс сыграл 35 матчей в чемпионате Италии, забил в них 10 мячей и сделал 4 голевые передачи. Контракт полузащитника действует до 2030 года, недавно он подписал с «Миланом» новое соглашение.

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