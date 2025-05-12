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    «Рома»«Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
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    Гончаренко: Первый гол придал нам вдохновения, и мы более настойчиво вперед побежали

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о крупной победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    «Надо поздравить ребят и болельщиков с победой, потому что очки сейчас тяжело даются. Да, мы первый тайм очень легко провели. Первый забитый гол придал нам вдохновения, и мы более настойчиво вперед побежали.

    Гол, который мы пропустили на последних секундах первого тайма, немного встрепенул "Крылья", и по ходу второго тайма был момент, где мы пропустили. Нам следовало во втором тайме лучше держать мяч. Но, учитывая, что стиль сейчас такой, может, где‑то от простоты исходим. Можно было убежать в контратаку для того, чтобы угрожать воротам и держать мяч, не отдавая просто так его сопернику.

    Такой же план прессинговать можно использовать в игре с "Факелом" или что‑то новое будете придумывать? Каккоев играет в центре поля, потому что у нас много проблем. Тичич, Калинский, Марадишвили… Соответственно нам надо было как‑то распределять роли. Каккоев по качествам подходит — как центральный защитник, так и опорный, и КПД очень высокий в центре поля. Поэтому для нас это не новость, что он может бежать, забивать, отдавать какие‑то передачи и прессинговать хорошо.

  • «Пари НН» — «Крылья Советов» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
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    • Что касается "Факела", давайте наберемся терпения. Наша цель, чтобы мы эмоции сохранили и провели так же и на таком же кураже как сегодня, матч с Факелом», — сказал Гончаренко «Матч ТВ».

    После этого матча «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.

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