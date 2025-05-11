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    Официально: Воронежский «Факел» вылетел в Первую лигу за два тура до конца сезона

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    Воронежский «Факел» за два тура до завершения сезонаофициально потерял шансы на сохранение места в РПЛ и спустя три года возвращается в Первую лигу.

    Футбоьный клуб Факел
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    Футбоьный клуб Факел

    После 28 туров команда занимает последнее, 16-е место в таблице, имея в активе всего 16 очков и отставая от зоны стыковых матчей на семь баллов — отыграть этот разрыв уже невозможно.

    Сезон для «Факела» сложился крайне неудачно: за 28 матчей команда одержала лишь две победы, десять раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений с разницей мячей 12–39.

    В последних турах воронежцы продолжили серию без побед, а 11 мая уступили дома «Локомотиву» (0:1), что окончательно лишило их математических шансов остаться в элите.

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