Официально: Воронежский «Факел» вылетел в Первую лигу за два тура до конца сезона

Воронежскийза два тура до завершения сезонаофициально потерял шансы на сохранение места в РПЛ и спустя три года возвращается в Первую лигу.

После 28 туров команда занимает последнее, 16-е место в таблице, имея в активе всего 16 очков и отставая от зоны стыковых матчей на семь баллов — отыграть этот разрыв уже невозможно.

Сезон для «Факела» сложился крайне неудачно: за 28 матчей команда одержала лишь две победы, десять раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений с разницей мячей 12–39.

В последних турах воронежцы продолжили серию без побед, а 11 мая уступили дома «Локомотиву» (0:1), что окончательно лишило их математических шансов остаться в элите.