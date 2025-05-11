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    Аморим — о поражении от «Вест Хэма»: У нас нет ощущения, что нам нужна победа

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после домашнего поражения от «Вест Хэма» (0:2) в 36-м туре АПЛ связал неудачи команды с психологическими проблемами и утратой клубной идентичности.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мне стыдно. Все думают о финале Лиги Европы, но финал в данный момент меня не интерисует. У нас нет ощущения, что нам нужна победа, чтобы пройти в следующий этап, как в Лиге Европы. Поэтому у нашей команды проблемы с психологией», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

    После этого поражения «МЮ» опустился на 16-е место в турнирной таблице АПЛ за два тура до конца сезона. Команда переживает один из самых сложных периодов в новейшей истории: за последние 37 матчей она потерпела 14 поражений.

    Команду ожидает финал Лиги Европы против «Тоттенхэма». В случае победы в турнире, «Манчестер Юнайтед» получит право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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