Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 28-м туре РПЛ

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Тур продлится с 10 по 12 мая. ЦСКА и «Краснодар» рассудит рефери Сергей Карасев. На матче между московским «Динамо» и «Спартаком» будет работать Алексей Сухой.
10 мая (суббота)
«Оренбург» — «Химки»: судья — Ян Бобровский.
«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Артем Чистяков.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев.
11 мая (воскресенье)
«Акрон» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Алексей Сухой.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Егор Егоров.
12 мая (понедельник)
«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков.