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    Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 28-м туре РПЛ

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    Пресс-служба РФС сообщила о том, какие арбитры будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Тур продлится с 10 по 12 мая. ЦСКА и «Краснодар» рассудит рефери Сергей Карасев. На матче между московским «Динамо» и «Спартаком» будет работать Алексей Сухой.

    10 мая (суббота)

    «Оренбург» — «Химки»: судья — Ян Бобровский.

    «Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Артем Чистяков.

    ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев.

    11 мая (воскресенье)

    «Акрон» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов.

    «Факел» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк.

    «Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Алексей Сухой.

    «Рубин» — «Ростов»: судья — Егор Егоров.

    12 мая (понедельник)

    «Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков.

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