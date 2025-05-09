Матч 35-го тура турецкой Суперлигисостоится 9 мая в Стамбуле. Начало в 20:00 мск.

«Башакшехир» борется за еврокубки. За 32 матча клуб набрал 51 очко и отстает от 4-й строчки на 4 пункта. В прошлом туре он обыграл «Хатайспор» 4:2. Дома хозяева выиграли 3 матча из 4 и однозначно попытаются улучшить эту статистику.

«Фенербахче» имеет теоретические шансы догнать «Галатасарай». Самое главное, что команда обезопасила себя от соперников в борьбе за квалификацию в Лиге чемпионов. В прошлом туре гости проиграли 0:1 «Бешикташу». До этого они не уступали 4 тура.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 4.00 на победу «Башакшехира», 3.85 на ничью и 1.82 на победу «Фенербахче».

Эксперты LiveSport с оптимизмом смотрят в сторону «Фенербахче». Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на победу «Фенербахче» 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Башакшехир» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.

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